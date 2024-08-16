Çanakkale'deki Yangın 2. Gününde Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iki gün boyunca devam eden yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "12 helikopter, 69 kara aracıyla direkt müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine AFAD, Valiliğimiz diğer kolluk güçleri yerel yönetimlerle müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Önümüzdeki 3 gün için alarm durumundayız. Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 günde yüksek risk olduğunu söyledi. Tüm kamu kurumlarımız alarm durumunda" diye konuştu.

MANİSA'DAKİ YANGIN

Bakan Yumaklı, diğer bölgelerdeki yangınlar ile ilgili de şunları söyledi:

"Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz.

BOLU VE İZMİR'DEKİ YANGINLAR

Diğer yangın Bolu'daydı. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım. İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim."

Kaynak: Ajanslar