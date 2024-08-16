Hatay'da Zehir Tacirlerine Baskın: 12 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 16 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 şahıs tutuklandı.

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Hatay'da Zehir Tacirlerine Baskın: 12 Şüpheli Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde 15 şüphelinin 16 ayrı adresine uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yapılan aramalarda; 725 adet captagon, 27,63 gram metamfetamin, 25,23 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 6 kilo 33 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe aseton, sıvı halde, uç yapımında kullanılan A-M ham maddesi, uç yapımında kullanılan araç ve gereçler, 3 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi 4 bin 745 dolar, 360 euro ve 12 bin TL ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında yapılan 29 ara yakalamada ise toplamda; 208 adet captagon, 44,6 gram sentetik kannabinoid ve 33,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 35 şahıs hakkında TCK 191. Madde kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Hatay Uyuşturucu Operasyon
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