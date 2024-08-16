Halka Kaynak Yok, İktidarda İsraf Çok: Bütçe Açığı 844 Milyar Liraya Ulaştı!

Tasarruf genelgesine rağmen kamuda araç kiralama, kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımlarında büyük harcamalar yapılmaya devam ediliyor.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları için mayıs ayının ardından yılın en yüksek tutar harcandı. Tasarruf tedbirleri kapsamında harcamaların kontrol altına alınacağı iddia edilen ve 2023 Temmuz ayında 500 milyon 949 bin TL gider kaydedilen bu kalemde, 2024 Temmuz ayında harcamalar 1 milyar 381 milyon TL'ye En yüksek harcamalarda ise ilk üç sırada 870,8 milyon TL ile baskı ve ciltleme gideri, 371,9 milyon lira ile kırtasiye alımı, 76,1 milyon lira ile büro malzemesi alımı yer aldı.

Kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları için 2023 Ocak- Temmuz döneminde harcanan tutar yüzde 73,4 oranında artarak 6 milyar 699 milyon liraya çıktı.

TANITIM VE ORGANİZASYON HARCAMALARI 5 KAT ARTTI

Tasarruf genelgesinde öne çıkan ve zorunlu haller dışında kullanılmayacağı belirtilen temsil ve tanıtma ödeneğinin yüzde 87’si Ocak-Temmuz döneminde harcandı. Başlangıç ödeneği 1 milyar 853 milyon TL olan temsil ve tanıtma giderleri kaleminden Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 610 milyon TL harcandı. 2023 Temmuz ayında 43 milyon 615 bin TL olan temsil ve tanıtma giderleri kalemindeki harcama tutarında 5 kat artış yaşandı. Bu kalemde 2024 Temmuz ayında 234 milyon 999 bin lira tutarında para harcandı. Harcamanın 57 milyon TL’si temsil, tanıtma ve ağırlama gideri, 177,9 milyon lirası da toplantı ve organizasyon gideri olarak kaydedildi.

TAŞIT KİRALARI TAM GAZ DEVAM

Kamunun israf harcamaları arasında işaret edilen kiralama işlemlerinin de tasarruf genelgesine rağmen devam ettiği ortaya çıktı. Ocak-Temmuz döneminde toplamda 4 milyar 750 milyon TL araç, hava taşıtı ve yüzer taşıt kiralamasına harcadı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 3 milyar 86 milyon liraydı.

Sadece Temmuz ayında 733,9 milyon hava taşıtı kirasına, 367,9 milyon taşıt kirasına ve 925 bin TL ise yüzer taşıt kirasına harcandı.

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan, 'örtülü ödenek' olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamaların tutarı ocak-temmuz döneminde 6 milyar 384 milyon TL oldu. Böylece 2 milyar 853 milyon TL harcanan 2023 Ocak-Temmuz dönemine göre bu kalemde iki katından fazla harcama yapıldı.