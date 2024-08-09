Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ortasına devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Yaralılar Var

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi çıkışında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K., yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobilin yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile birlikte R.K., yaralandı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Afyon Trafik kazası
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