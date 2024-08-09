İşe Gitmedi, Mesai Arkadaşları Evine Gelince Gerçek Ortaya Çıktı! Özel İdare Çalışanı Evinde Ölü Bulundu
Çorum'da İlçe Özel İdaresi çalışanı evinde ölü bulundu. Burak Demir isimli adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi. Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA