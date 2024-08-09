Seyahat Edecekler Dikkat! Zamlı Yurt Dışı Çıkış Harcı İçin Tarih Netleşti

Gelir İdaresi Başkanlığı, 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yurt dışına çıkış harcı zammını, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, belirlenen tarihten önce yatırabilme imkanı tanıdı.

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Seyahat Edecekler Dikkat! Zamlı Yurt Dışı Çıkış Harcı İçin Tarih Netleşti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışı çıkış harcına ilişkin son bilgileri paylaştı. 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak harç pulu zammında, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla daha önceden ödeme imkanı sağladı.

GİB tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"2/8/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12/8/2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımız tarafından ödenecek yurt dışına çıkış harcı tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir.
12/8/2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşlarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, bu tarihten önce seyahat tarihlerini belirtmek suretiyle harç ödemelerine imkan sağlanmıştır.

Bu çerçevede, 12/8/2024 tarihi saat 00:00’dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 TL tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

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