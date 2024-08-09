Trabzon'dan O Ülkeye Doğrudan Uçuşlar Başlıyor

Trabzon’un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan’ın Tiflis kenti ile direkt uçuşlar başlatılacak.

Son Güncelleme:
Trabzon'dan O Ülkeye Doğrudan Uçuşlar Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ile doğrudan uçuşlar başlatacaklarını ifade ederek, bu sayede şehrin sağlık merkezi olarak öneminin daha da artacağını söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde sağlık ve turizm toplantısı düzenlendi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, özel hastaneler, KTÜ Tıp Fakültesi, Oteller Birliği, alışveriş merkezleri ve turizm acentelerinin temsilcileri yer aldı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şehrin gelişen trendlerinden biri olan turizmin önemine vurgu yaparak, “Trabzon’un sağlık turizmi potansiyeli gerçekten çok büyük. Şehrimiz, farklı inançlara hitap eden bir cazibe merkezi haline geldi. Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin sağlık alanındaki fiziki kapasitesi, sahip olduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyoruz. İnşaatı hızla devam eden şehir hastanemiz de tamamlandığında, Trabzon’un bir sağlık merkezi olarak önemi daha da artacak” dedi.

Trabzon'dan O Ülkeye Doğrudan Uçuşlar Başlıyor - Resim : 1

“Turizm geliri fındıktan fazla”

Uluslararası bağlantıları güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Genç, “Geçtiğimiz yıl sadece Batum’dan 41 bin 738 kişi, Trabzon’u sağlık turizmi amacıyla ziyaret etti. Bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Bakü’den Trabzon’a haftada dört kez doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tiflis'le de beraber Gürcistan'ın tamamına yayılabilecek bir anlayışı ortaya koyalım istedik. Trabzon’a gelen turistler, sağlık merkezlerimizden yararlanarak şehrimize büyük ekonomik katkı sağlıyorlar. Trabzon’un ekonomisine turizmin sağladığı katkı çok önemli. 2022 yılı sonu itibarıyla Trabzon’a fındıktan sağlanan gelir 126 milyon dolar iken, turizmden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon dolardır. Bu rakamlar, turizmin şehrimizin ekonomik kalkınmasında ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.

Trabzon'dan O Ülkeye Doğrudan Uçuşlar Başlıyor - Resim : 2

“Doğrudan uçuşlar başlayacak”

Gürcistan ile sağlık turizmi alanında önemli bir iş birliği kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Genç, “Tiflis’ten Trabzon’a doğrudan uçuşlar başlayacak ve Trabzon’un sağlık merkezi olma vizyonu daha da güçlenecek. Bu anlaşmanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca 100 koltuk garantisi vererek bu uçuşların düzenli olarak yapılmasını sağlayacağız. 100 koltuğu iş dünyamızın değerli temsilcileri ile paylaştık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamının kefili olduk. Bugün protokolümüzü imzaladık. Trabzon’umuzun ekonomisini düşünerek bu adımları atıyoruz. Seferler çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan O Ülkeye Doğrudan Uçuşlar Başlıyor - Resim : 3

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Baharat! 1 Kaşık Ekleyin Yeterli Patates Salatasının Lezzetini Katlayan Baharat! 1 Kaşık Ekleyin Yeterli
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik'in 2 Çalışanı Görev Sırasında Saldırıya Uğradı Dicle Elektrik'in 2 Çalışanı Görev Sırasında Saldırıya Uğradı
Şehirlerarası Otobüste Zehir Tacirine Suçüstü: Uyuşturucu Emdirilmiş Peçetelerle Yakalandı! Şehirlerarası Otobüste Zehir Tacirine Suçüstü: Uyuşturucu Emdirilmiş Peçetelerle Yakalandı!
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’