Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde Halil Y. yönetimindeki plakasız motosiklet anayoldan karşıya geçerken, İsmail G., idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Sümer Ç. (28), Sercan G. (33) ile otomobil ve motosiklet sürücüleri yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA