İki Otomobil Birbirine Girdi; İnceleme Başlatıldı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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