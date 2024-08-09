Uludağ Eteklerinde Korkutan Yangın! Gökyüzünü Dumanlar Kapladı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede yan yana 2 ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye araçları dar sokaklardan geçemezken, 3 kişi dumandan zehirlendi.

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Uludağ Eteklerinde Korkutan Yangın! Gökyüzünü Dumanlar Kapladı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde Melahat S.'ye ait müstakil bir ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp bitişikteki eve de sıçradı.

Evde bulunan 3 kişi mahsur kaldı, 1 kişi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise hem sokakların dar olması hem de araçların park edilmesinden kaynaklı zaman zaman yangın bölgesine ulaşmakta zorluk çekti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevlere teslim olan evler ise havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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