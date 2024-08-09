Antalya Depremlerinden Sonra Naci Görür'den İlk Açıklama: O Bölgeye Dikkat Çekti

Antalya bugüne art arda iki depremle başladı. İlk deprem saat 10.38'de 4.1 büyüklüğünde gerçekleşirken ikinci deprem saat 11.51'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Antalya'daki depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirmeler geldi.

Görür, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor. Sevgiyle."

Kaynak: Gerçek Gündem