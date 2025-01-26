Konteyner Kentte Klima Hırsızlığı: 2 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman’da konteyner kentten klima çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şahıslar cezaevine gönderilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Konteyner Kentte Klima Hırsızlığı: 2 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman’da okul servisi ile gelerek konteyner kentte klima çaldığı belirlenen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mevkide bulunan K-13 Konteynere çalıştıkları firmaya ait okul servisi ile gelen M.M. ve H.G., bir konteynerin klimalarını sökerek çalmış ve şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan her 2 şahıs sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da İki Hırsız TutuklandıBatman'da İki Hırsız TutuklandıGüncel

Bir Yıldır Aranan Hırsız Yatak Bazasının İçinde BulunduBir Yıldır Aranan Hırsız Yatak Bazasının İçinde BulunduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde, 2 Haftada Yayıldı Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde
Sarıgöl’de Tütün Satışı Vakti Sarıgöl’de Tütün Satışı Vakti
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor!
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi