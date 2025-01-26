Konteyner Kentte Klima Hırsızlığı: 2 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman’da okul servisi ile gelerek konteyner kentte klima çaldığı belirlenen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mevkide bulunan K-13 Konteynere çalıştıkları firmaya ait okul servisi ile gelen M.M. ve H.G., bir konteynerin klimalarını sökerek çalmış ve şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan her 2 şahıs sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA