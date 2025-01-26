Sarıgöl’de Tütün Satışı Vakti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılı ürünü olan tütünlerin alımlarına başlanırken, baş fiyat olarak 180 lira belirlendi. Geçen yıl baş fiyat 115 lira olarak belirlenmişti.

Sarıgöl’de Tütün Satışı Vakti

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesi, yetiştirdiği kaliteli tütünlerle de alıcıların tercih noktası oluyor.

Geçen yıl 115 liradan alımların yapıldığı tütünler için bu yıl 180 lira baş fiyat belirlendi. Fiyatlardan memnun olan tütün üreticilerine satış işleminden sonraki 10 gün içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor.

Sarıgöl’de Tütün Satışı Vakti - Resim : 1

2025 yılında tütün dikim alanlarının artacağını dile getiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Tütün dikim alanlarında bu yıl artış olacak fiyat iyi bu bedenle çok talep olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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