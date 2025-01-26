Osmanlı’nın Asırlık Lezzeti Kapıda Kuyruk Oluşturdu, Başı Var ama Sonu Yok, Kapış Kapış Gidiyor

Eskişehir’de Miraç Kandili nedeniyle kandil simidine olan talep arttı. Sıcak kandil simidi almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde tek tek sıraya girdi.

Osmanlı’nın Asırlık Lezzeti Kapıda Kuyruk Oluşturdu, Başı Var ama Sonu Yok, Kapış Kapış Gidiyor

Miraç Kandili'nin gelmesi ile birlikte kandil simidine olan talep Eskişehir'de de artış gösterdi. Yoğun ilgi gören kandil simidi için vatandaşlar fırınlar önünde kuyruğa girdi.

Osmanlı'dan beri süre gelen geleneği yaşatan esnaflar, talepten memnun olduklarını belirtti.

Osmanlı’nın Asırlık Lezzeti Kapıda Kuyruk Oluşturdu, Başı Var ama Sonu Yok, Kapış Kapış Gidiyor - Resim : 1

'KANDİL SİMİDİNE TALEP ÇOK'

Pastane işletmecisi Hayri Karacan, şunları söyledi: Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği gündür. Miraç Kandili'nde kandil simidinin yapılması, Osmanlı'dan gelme bir gelenektir. Kandil simidine bir kurabiye veya simit tarzı bir yiyecek diyebiliriz. Osmanlı'dan kalma geleneksel bir lezzet olduğu için Kandil günlerinde kandil simidine talep çok oluyor, özellikle sıcak servis edildiği zaman vatandaşlar almak için kuyruk oluşturuyor.

Osmanlı’nın Asırlık Lezzeti Kapıda Kuyruk Oluşturdu, Başı Var ama Sonu Yok, Kapış Kapış Gidiyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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