Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde, 2 Haftada Yayıldı

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde İstanbul’un kabusu olan müsilaj yeniden görüldü. Yaklaşık 2 haftadır artan müsilaj büyük tedirginlik oluşturdu.

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Yaklaşık 4 yıl önce Marmara çevresinde görülen ve tehlike yaratan müsilaj, yeniden gün yüzüne çıktı. İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilaj, panik yarattı.

Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde, 2 Haftada Yayıldı - Resim : 1

'LODOSLU HAVALARDA ÜSTE ÇIKTI'

Müsilajın hem bölge hem de turizm için büyük tehlike oluşturduğunu belirten ada esnafı Kenan Yıldırım, şunları söyledi: Daha önceden vardı. Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı. Özellikle lodoslu havalarda üste çıktığı için deniz yüzeyinde daha çok görülüyor.

Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde, 2 Haftada Yayıldı - Resim : 2

Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu söyleyen Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini belirtti.

Marmara’da Kabus Geri Döndü, Herkes Diken Üzerinde, 2 Haftada Yayıldı - Resim : 3

'BU İYİ BİR ŞEY DEĞİL'

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan ise şunları anlattı: Balıkçı arkadaşlar müsilajın ağlara takıldığını anlatıyorlardı. Ben Heybeliadalıyım. Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj. Üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz.

Kaynak: AA

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