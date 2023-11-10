Kompanio Bello karteli lideri İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya, Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin yapılan operasyonla yakalandığını açıkladı.

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Çete ve uyuşturucu barolarına karşı yapılan operasyonlar devam eidyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğuna göre, "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi İstanbul'da yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul'da düzenlenen "Kartel" operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı."

İtalyan Polisiyle ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi.

Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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