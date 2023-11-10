Ayhan Bora Kaplan dişlerini sökmüştü: Firari isim Ankara'da yakalandı

Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Barış Kurt, Ankara’da yapılan operasyonda saklandığı yerde yakalandı.

Ayhan Bora Kaplan dişlerini sökmüştü: Firari isim Ankara'da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında firari durumda olan Barış Kurt, Ankara Emniyeti'nce kurulan özel bir ekip tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kurt’un ismi, Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan’ın beyanlarında geçiyordu. Eski çalışanı olduğunu söylediği Kurt’tan alacağını istediği için kendisine Kaplan’ın adamlarınca 2 gün boyunca işkenceye uğradığını öne süren Erkan Doğan, ifadesinde, dişlerinin Kaplan tarafından kerpetenle söküldüğünü anlatmıştı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Doğan, daha sonra tutulduğu evden kaçmayı başardığını, polisler tarafından Çankaya Emniyeti'ne götürüldüğünü, buradayken polis amirinin yanına gelerek kendisini şikayetçi olmaması konusunda tehdit ettiğini söylemişti. Olaydan birkaç yıl sonra Kaplan’ın kendisine, “Dişlerini yaptırmadıysan IBAN at” dediğini belirten Doğan, buna ilişkin yazışmaları da sunmuştu. Kaplan ise ifadesi esnasında kendisine Doğan’ın beyanlarının sorulması üzerine suçlamaları reddederken, “Erkan Doğan isimli şahsın FETÖ’cü olduğunu ve bana iftira attığını düşünüyorum. Bunun sebebinin de 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede aktif rol aldığım için olduğunu düşünüyorum” demişti.

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