İstanbul'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Maltepe ve Kadıköy'de oluşturulan saygı zincirine çok sayıda vatandaş katıldı.

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İstanbul'da "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında, Maltepe ve Kadıköy'de "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu.

Maltepe Küçükyalı Sahili'nde gerçekleştirilen "Ata'ya saygı zinciri"nde çok sayıda kişi, saat 09.05'te Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle el ele vererek saygı duruşunda bulundu.

Derinlere Dalış Saygı Topluluğu dalgıçları da "Ata'ya saygı dalışı" gerçekleştirdi. Dalgıçlar, saat 09.05'te ellerinde Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı poster ve Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata'yı andı.

TEKNELER, KANOLAR VE YELKENLİLER DE SAYGI ZİNCİRİNE KATILDI

Kadıköy'de Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında kilometrelerce uzunlukta saygı zinciri oluşturuldu.

Katılımcılar, Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden tekneler, kanolar ve yelkenliler de katıldı. Tekneler sirenlerini çalarken, dalgıçlar da denizde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

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10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
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