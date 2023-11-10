Mesai saatleri azalıyor: Öneri Meclis'e sunuldu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş sosyal medya hesabından çok önemli bir haber duyurdu. Karakaş, haftalık çalışma saatini 37.5 saate düşürülmesi teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti. Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından Meclis'e sunulduğunu ifade etti.

SGK Başuzmanı Karakaş, teklifin muhalefetten geldiği için iktidar tarafından kabul edilmeme ihtimalini vurguladı. Karakaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde, “TBMM'ye yeni verilen Kanun Teklifiyle; Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi öngörülmektedir. YASALAŞIR MI? TBMM komisyonlarına kadar geldi Ancak MUHALEFET TARAFINDAN VERİLDİĞİNDEN MAALESEF ZOR.....”

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ NE KADAR?

Çalışma süresi İş Kanunu kapsamında haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yani 6 gün çalışma yapılıyorsa 45/6= 7.5 saat . Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işyerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde 2 türlü olabilir. İlki haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Bununla birlikte haftalık 45 saati aşmamış olsa dahi günlük 11 saati aşan çalışmalar da fazla çalışmadan sayılıp zamlı olarak ödenmesi gerekir.