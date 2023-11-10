Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'Jaguar' suç duyurusu

Gürcistan vatandaşı bir kişi, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, emanet olarak aldığı iki otomobili iade etmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, şikâyetçi tarafta Nato Bagashvili isimli bir kişi yer aldı. Şüpheli tarafta Kütahyalı’nın adının yer aldığı dilekçeler, iki otomobilin iade edilmesi iddiasını içeriyor. Buna göre, Bagashvili, Gürcistan plakalı iki aracı geçen yıl Türkiye’ye getirerek Kütahyalı’ya teslim etti. Anılan araçlardan biri 2007 model Mercedes diğeri ise 2012 model Jaguar marka bir otomobil.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçların ülkede kalabileceği süre maksimum 3 ay. Bu süre dolmadan ilgili araçların çıkışının yapılması gerekiyor. Savcılık dilekçesinde, söz konusu araçların Türkiye’den çıkışı yapılmadığı için Nato Bagashvili de cezalı duruma düştü.

Savcılık dilekçesinde özetle “Şüpheli defalarca uyarıldı. Yarattığı mağduriyet izah edildi. Bakım masrafı yaptığını söyleyen şüpheli araçları saklamış” denildi. Söz konusu araçları Kütahyalı’nın kullanmaya devam ettiği bilgisine ulaşıldığı bilgisine yer verilen dilekçede “Polis korumasındaki şahıs hiçbir trafik denetimine girmediği için de yakalanamamaktadır” denildi.

Dilekçeye göre, Kütahyalı, söz konusu araçların bakımı için 30 bin dolar masraf yaptığını söz konusu harcamanın kendisine ödenmesini istedi. Savcılığın talebi üzerine Kütahyalının ifadesi alındı.