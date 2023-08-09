Kocaeli'ndeki patlamada yaralanan 19 yaşındaki işçi kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan 19 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan'ın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.