Irak'ta 'eşcinsel' kelimesi yasaklandı

Irak'ta, basın kuruluşlarında 'eşcinsel' kelimesinin kullanılması yasaklandı.

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Irak'ta 'eşcinsel' kelimesi yasaklandı

Irak basınında ‘eşcinsel’ ve ‘eşcinsellik’ kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu’nun kararına göre haberlerde ‘eşcinsellik’ yerine homofobik ifade ‘cinsel sapkınlık’ kullanılacak.

Yasa, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organları için geçerli olavak.

AA’nın haberine göre karar, ‘toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunması’nı hedefliyor.

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