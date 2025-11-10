Kocaeli'deki Cehennemden Yaralı Kurtulan İşçi Dehşeti Anlattı: Yanan Elbiselerimi Kendim Koparıp Attım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kozmetik fabrikasında cumartesi günü facia yaşandı. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkan fabrikada 6 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

'ATEŞTEN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ'

Cehennemden yaralı kurtulan işçilerden biri olan Ayten Aras, dehşet anlarını anlattı. Olay günü 5 kişi yan yana çalıştıklarını ifade eden Aras, şunları kaydetti:

"2 kız, 3 kadın aynı masada çalışıyorduk. Esma (hayatını kaybetti) ile bir kız da arkamızdaydı. Tuncay Bey (vardiya amiri) ürün hazırlıyordu. Ürünü çekti, makinenin oraya getirdi. Bir baktım, o sırada 'güm' diye bir ses geldi. Kolonya parfüm makinesini çekti, götürecekti. Orada elinde patladı. Komple adamı ateş tuttu. Ateşten kimse kimseyi görmedi. Ben de nasıl kaçtım o arada. Kapı açıktı, mesafe vardı. Ben de kendimi dışarı attım. 'Kendimi dışarı atayım, komşular üstümü söndürsün' diye düşündüm. Baktım kimse yok. Ben kendim çabamla elbiselerimi kopardım, attım. Vücudum biraz yandı, bacaklarım, yüzüm, ellerim yandı. O kadar ağır olmadım."

'PEŞİMDEN GELSELERDİ KURTULABİLİRLERDİ'

Kendisinin kurtulduğunu ancak mesai arkadaşlarının içeride kaldığını anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama bir türlü kurtulabilirlerdi. Anlık patladı. 5 kişi de zaten kapının girişindeydi. Onlar kendini kurtardı. Ben de onların peşinden kaçtım. Diğer arkadaşlarımız belki o anın şokuyla şaşırıp, arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike, ben. Üçümüz yan yanaydık."

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aras, "Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.

'YEMEK VERMİYORDU, SİGORTA YOKTU'

İş yerindeki adeta köle düzenini de anlatan Aras, "Sosyal hak yoktu. Anca bizi çalıştırıyordu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük bana 800 lira veriyordu. 4 yıldan fazladır burada çalışıyordum" diye konuştu.

Tedavisinin ardından şikayetçi olduğunu, iş yerinde yaşanan sıkıntıları ve ihmalleri yetkililere anlattığını dile getiren Ayten Aras, "Biz davacıyız. O kadar canlar gitti. Biz çabaladık, hakkımızı vermediler. Kimse keyif için gidip çalışmaz. Biz de çoluk çocuğumuz için çalışıyorduk. Esma işten çıkmıştı ama yeniden çağırdılar. Maddi durumu yoktu, kiracıdır. Herkes çocukları için ayakta" ifadelerini kaydetti.

'PATRON GELDİ, GÖRDÜ, GİTTİ'

İş yeri sahibinin her gün tesise geldiğini vurgulayan Aras, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Cumartesi günleri saat 09.00'da geliyordu. Olay günü geldi, öyle gördü gitti. Hep 09.00 olunca geliyordu bizim başımıza. Gece gündüz hep bizleydi. Oğlu gelmiyordu. Oğlu ara sıra babasının yanına geliyordu."

Kaynak: İHA