Halı Sahada Korku Dolu Anlar! Bir Anda Nefessiz Kaldı

Adapazarı'nda bir halı sahada oynanan futbol maçı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığılan M.U.'nun dili boğazına kaçtı. Nefessiz kalan genç adam zamanında ve doğru müdahale ile ölümden döndü.

Halı Sahada Korku Dolu Anlar! Bir Anda Nefessiz Kaldı
Olay, 8 Kasım’da Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

