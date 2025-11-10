Halı Sahada Korku Dolu Anlar! Bir Anda Nefessiz Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Kasım’da Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA