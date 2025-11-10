Rojin Kabaiş’in Ölümünde Düğüm Çözülüyor: Kritik 3 Gün! Babayı Kim Tehdit Etti?

Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma yeni delillerle yeniden hız kazandı. Genç kızın telefonu şifre çözümü için yurt dışına gönderildi, vücudunda tespit edilen iki farklı DNA örneği ise dosyanın seyrini değiştirdi. tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, tv100 muhabiri Canan Altıntaş ve Avukat Zafer Demirçi konuya dair son gelişmeleri paylaştı.

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Düğüm Çözülüyor: Kritik 3 Gün! Babayı Kim Tehdit Etti?
Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma, Adli Tıp raporunda yer alan yeni bulguların ardından hız kazandı.

Dosyanın en önemli dijital delili olan cep telefonunun şifresinin kırılması ve cihazın incelenmesi için yurt dışına gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklamasına göre, olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündükleri genç kızın kaybolmadan önceki 3 günü için telefon soruşturmanın gidişatını belirleyecek.

UZMAN İSİMLER tv100'DE DEĞERLENDİRDİ

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Düğüm Çözülüyor: Kritik 3 Gün! Babayı Kim Tehdit Etti? - Resim : 1

tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, "Rojin'in cansız bedeni taşınırken veya incelenirken Rojin'in bedenine bir sperm bulaşı olduğu tespit edildi.Yapılan çalışmalar sonucunda birçok kişiden örnek alındı. Rojin'in yaptığı aramalar da dosyaya eklendi. En son telefon yurdışına gönderildi. Orada Rojin'in bir mesajı da çıksa, farz edelim ki intihar ettiğine yönelik bir veda mesajı da ortaya çıksa, ama iki erkek DNA'sının çıkması onu gölgede bırakacak." ifadelerini kullandı.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş Rojin'in babasının kızının intihar etmediğine yönelik çağrılarına değinerek, "Rojin'in babası hep kızının neşeli olduğunu, intihar edecek bir nedeni olmadığını söyledi. Buradaki kritik noktalar var. Odadaki arkadaşının haber vermemesi önemli. Aileye 18 saat sonra bilgi veriliyor.Sonrasında ise bölgedeki çalışanların DNA'larının alınmaması. Telefon iki müfettiş ile yurt dışına gitti" dedi.

Oda arkadaşının 4 kez ifadesini değiştirmesi olayın seyrini değiştirecek diyen Altıntaş, "İstenilen bilgilerin alınamaması, Rojin en son ne yedi, ne içti? Bu sorularının cevaplanmaması gündeme oturdu. Rojin'in oda arkadaşını araması, "çakıltaşını gel beraber toplayalım" demesine rağman oda arkadaşının yanına gitmediğini söylemesi, Rojin'in gelmediğini fark etmesine rağmen haber vermemesi soru işaretleri oluşturuyor. O evden aslında iki cenaze çıktı. O dönem söylenmesin istemediler ama Rojin'in ablası üzüntüden karnındaki bebeğini kaybetti" diye konuştu.

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Düğüm Çözülüyor: Kritik 3 Gün! Babayı Kim Tehdit Etti? - Resim : 2

Eski Emniyet Amiri Av. Zafer Demirçi ise DNA bankası kurulmasını gerektiğini vurgulayarak, Rojin Kabaiş’in vücudunda tespit edilen iki farklı erkek DNA’sının bulaş nedeniyle olabileceğini dile getirdi. Öte yandan Rojin'in 'Ölen kişinin banka hesabına ne olur?' Ve cennetle ilgili araştırmalar yaptığı belirlendi.

ACILI BABAYA TEHDİT MESAJLARI

Kızının ölümünün aydınlatılması için aylardır mücadele eden baba Nizamettin Kabaiş'in sosyal medya üzerinden tehdit mesajları aldığını söyleyen Devrim Tosunoğlu, “C31K” isimli sosyal medya yapılanmasına dikkat çekti. Özellikle yabancı hatlardan babaya mesajlar atıldığını belirtti.

Kaynak: tv100

