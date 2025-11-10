beIN Sports Binasına Silahlı Baskın! Polisler Binaya Girdi

beIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasına silahlı baskın düzenlendi. Silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı. Şahsın, binada görevli bir güvenlikçinin eşi olduğu söyleniyor.

beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına bir kişinin silahla girdiği öğrenildi. Müzakereci polislerin binaya geldiği ve şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Takvim'in binadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı.

Çok sayıda polis ekibi bölgede hazır beklerken, silahlı şüphelinin bir çalışanın eşi olduğu da gelen iddialar arasında.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Takvim

