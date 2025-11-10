beIN Sports Binasına Silahlı Baskın! Polisler Binaya Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına bir kişinin silahla girdiği öğrenildi. Müzakereci polislerin binaya geldiği ve şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Takvim'in binadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre silahlı şahıs "Güntekin'i getirin bana. Onu vurmadan gitmeyeceğim" diye bağırarak ofisi bastı.

Çok sayıda polis ekibi bölgede hazır beklerken, silahlı şüphelinin bir çalışanın eşi olduğu da gelen iddialar arasında.

🔴 BeIN Sports Baskınında Şok Ayrıntı!

Saldırgan Gültekin Onay istiyor.



Silahlı saldırganın, spiker Gültekin Onay’ın gelmesini istediği öğrenildi.

Müzakereci polisler, saldırganla iletişim kurmaya devam ediyor. https://t.co/ZWDGzucl1B — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) November 10, 2025

Kaynak: Takvim