Erol Eğrek Davasında Yeni Gelişme: Aile Mahkemede Şikayetinden Vazgeçti

Çalık Holding önünde darp edilerek yaşamını yitiren Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin dava, ailesinin mahkemeye şikâyetinden vazgeçme dilekçesiyle başladı. Savcı, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

Erol Eğrek Davasında Yeni Gelişme: Aile Mahkemede Şikayetinden Vazgeçti
Çalık Holding önünde darp edildikten sonra yaşamını yitiren Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma, Eğrek’in ailesinin mahkemeye sunduğu şikâyetten vazgeçme dilekçesiyle başladı.

Duruşmada savcı, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı daha sonra erteledi.

NE OLMUŞTU?

Türkmenistan’daki Çalık Holding tekstil fabrikasında çalışan ve işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl boyunca tazminatını alamayan Erol Eğrek, haklarını aramak için geçtiğimiz Mayıs ayında holdingin Şişli’deki binasına gitmişti. Burada şirketin korumaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edilen Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan kısa süre önce çektiği videoda Eğrek, “10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat hakkımı versinler, başka bir isteğim yok” ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili biri polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İlk duruşmada savcı, sanıkların ‘olası kastla’ değil, daha düşük ceza öngören ‘bilinçli taksirle’ yargılanmasını istemiş; sanık avukatları ve Eğrek ailesinin avukatları ek savunma yapmak için süre talep etmişti. Mahkeme, üç tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: ANKA

