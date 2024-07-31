Kocaeli'de Silahlı Kavga! 3 Yaralı

Kocaeli'de iki kişi arasında borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Silahlı Kavga! 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta bakkal işleten Y.Y. ile E.Ü.O. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.Ü.O. tabancayla Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan E.Ü.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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