CHP'li Belediyeler Sokak Hayvanları İçin Akım Başlattı: Katliama Ortak Olmayacağız

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklere tepki yağıyor. İstanbul'daki CHP'li belediyeler, sosyal medya paylaşımlarıyla "Katliama ortak olmayacağız" dedi.

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Kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak nitelendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi tüm tepkilere rağmen TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yasayı karşı tepkisini dile getiren Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte sosyal medya akımı başlattı. Şahan, "Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi bu yasa ile kana bulamayacağız” diyerek Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’na seslendi.

Şahan’n çağrısı üzerine Kösedağı da “Başkanıma teşekkür ediyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız” diyerek sözü Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya bıraktı.

Kösedağı’nın paylaşımı üzerine Çaykara, “Sosyal demokrat belediyeler olarak katliama ortak olmayacak, elimizi kana bulamayacağız” diyerek Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’na sözü bıraktı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da “Utku Caner Çaykara Başkanıma teşekkür ediyorum. Hayvanlara yönelik katliam yasasını kabul etmiyoruz. Evimiz Bakırköy’den sözü Beyoğlu Belediye Başkanımız’a bırakıyorum” diyerek İnan Güney’e seslendi.

Güney ve diğer CHP’li belediye başkanları da paylaşımlarda bulunarak katliama ortak olmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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