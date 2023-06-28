Kocaeli'de sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’dan sigara istedi. Kaya’nın ret cevabı sonrası T.Ç., demir çubukla Şakir Kaya'yı öldürdü.

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Kocaeli'de sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’dan sigara istedi.

Kaya’nın ret cevabı sonrası gözü dönen T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak Şakir Kaya’nın yüzüne vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yere düşen yaşlı adama vurmaya devam eden T.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'de sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü! - Resim : 1

TUTUKLANDI

5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen T.Ç., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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