Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ketenciler mevkiinde saat 08.30 sıralarında M.D. idaresindeki servis ile H.Y. hakimiyetindeki damperli kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA