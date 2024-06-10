Çalışmadan helalinden harcıyor... Helal Akreditasyon Kurumu 7 yılda yalnızca 60 kuruluşa sertifika verdi; 75 milyon 400 bin liralık harcama yaptı!

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ardından yayımlanan dördüncü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) milyonlarca liralık kaynak kullandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; toplam beş kişilik yönetim kurulu kadrosu ve 47 personeli bulunan kurum, kuruluşu itibarıyla hemen her yıl milyonlarca lira kaynak kullandı. HAK’ın, fahiş harcamasına karşın kısıtlı sayıda kuruluşu akredite edebilmesi dikkati çekti.

HAK’ın Ocak 2018 ile Nisan 2024 dönemine yönelik mali raporları hazırlandı. Raporlar, kuruluş amacı tartışılan kurumun yaptığı milyonlarca liralık harcamayı gözler önüne serdi.

HER YIL MİLYONLARCA LİRALIK KAYNAK KULLANDI

Mali verilere göre, HAK’ın Ocak 2018-Nisan 2024 dönemindeki toplam harcaması, 75 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti. Kuruluş yılı 2018’de 4 milyon 999 bin TL, 2019 yılında 6 milyon 469 bin TL, 2020 yılında ise 3 milyon 510 bin TL harcayan kurumun, 2021-2024 döneminde yaptığı harcama, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2021: 6 milyon 27 bin TL

• 2022: 12 milyon 248 bin TL

• 2023: 26 milyon 587 bin TL

• 2024 (Ocak-Nisan): 15 milyon 557 bin TL

YALNIZCA 60 KURULUŞA SERTİFİKA VERDİ

Kuruluş amacı, “Kuruluşlara Helal Sertifika” vermek olan kurumun az sayıda kuruluşu akredite edebildiği öğrenildi. Buna göre, 23’ü 2023 yılında olmak üzere, HAK tarafından 2018-2023 döneminde helal sertifika verilen kuruluş sayısı 60’da kaldı.

"HELAL BELGELİ ÜRÜNDE FARKINDALIK AZ"

Kurumun raporlarında yer alan, “Tehditler” bölümünde ise itiraf niteliğinde ifadeler kullanıldı. Helal belgeli ürün alanında tüketici farkındalığının az olduğu belirtilerek, “Tehdit” olarak algılanan bazı unsurlar şöyle kaydedildi:

• Helal sertifikasyon ve akreditasyona yönelik İslam ülkeleri arasında ortak bir standardın bulunmaması,

• Helal sertifikasyon ve akreditasyona yönelik İslam ülkeleri arasında ortak bir standardın bulunmaması,

• Müslüman olmayan ülkelerin de helal belgelendirme alanında faaliyet göstermesi,

• Müslüman olmayan ülkelerin de helal belgelendirme alanında faaliyet göstermesi.