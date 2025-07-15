Kocaeli'de Dehşete Düşüren Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Dolaba Asılı Halde Bulundu

Kocaeli'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 7 yaşındaki çocuk, evinde dolabın koluna kuşakla asılı halde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de Dehşete Düşüren Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Dolaba Asılı Halde Bulundu
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Kan donduran olay, 13 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hacıosman Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, oğlunun odasına giren baba, 7 yaşındaki E.T.A'yı boynundaki kuşakla dolabın koluna asılı halde buldu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.T.A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı, E.T.A'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

BİR YIL ÖNCE DE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ

Ayrıca, E.T.A'nın yaklaşık bir yıl önce kız kardeşini de bir hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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