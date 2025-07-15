Düğünde Maganda Dehşeti! 17 Yaşındaki Çocuk Kabusu Yaşadı

Maganda terörü bitmiyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kurusıkıyla ateş edilmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Düğünde Maganda Dehşeti! 17 Yaşındaki Çocuk Kabusu Yaşadı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak düğününe katılan T.T. (17), henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kurusıkı tabir edilen tabancasıyla yakından ateş etmesi sonucu karnından yaralandı.

Düğünde Maganda Dehşeti! 17 Yaşındaki Çocuk Kabusu Yaşadı - Resim : 1

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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