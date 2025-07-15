Apartman Merdivenlerinde Sır Ölüm: Cansız Bedenini Komşuları Buldu

Eskişehir'de bir apartmanın merdivenlerinde bir kişi komşuları tarafından ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Apartman Merdivenlerinde Sır Ölüm: Cansız Bedenini Komşuları Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Eskişehir'de Güllük Mahallesi Kırımlıer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartman sakinleri, bir şahsın merdivenlerde hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. V

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın ölümü, belediye tabibi tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheli olarak değerlendirildi. Ekiplerce, Irak uyruklu olduğu belirlenen Sarmad Haydar Fadhıl A. isimli 41 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Bartın'da Erkek Dehşeti! Eski Eşini Katletti, Üvey Kızını Ağır Yaraladı Bartın'da Erkek Dehşeti! Eski Eşini Katletti, Üvey Kızını Ağır Yaraladı
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
Düğünde Maganda Dehşeti! 17 Yaşındaki Çocuk Kabusu Yaşadı 17 Yaşındaki Çocuk Düğüne Gitti, Kabusu Yaşadı
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı! Yaralılar Var Marmaray Durağının Dibinde Silahlı Saldırı!
Haklarında Soruşturma Açılmıştı! TÜSİAD'ın '15 Temmuz' Mesajında Dikkat Çeken Vurgu Haklarında Soruşturma Açılmıştı! TÜSİAD'ın '15 Temmuz' Mesajında Dikkat Çeken Vurgu