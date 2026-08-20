Kocaeli'de Aile Faciası: Denizde Bulunan Cesetler 3 Kardeşe Ait Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Darıca ilçesinde bugün dehşet verici anlar yaşandı.

ÖNCE 2 KADIN CESEDİ BULUNDU

Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu.

ARDINDAN BİR ERKEK CESEDİ DAHA GÖRÜLDÜ

Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ÖLÜ BULUNAN 3 KİŞİ KARDEŞ ÇIKTI, 4. KARDEŞ ARANIYOR

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu.

Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA-İHA