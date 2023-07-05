Kobani davasında ara karar: 5 bin 267 sayfalık mütalaaya karşı 28 gün süre

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek eski HDP Eş Genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası’nın 26. duruşmasının 2. oturumu sonrası ara karar açıklandı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkındaki yargılamanın durması talebi reddedilirken, Önder hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebi de kabul görülmedi. Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle yasama faaliyetlerine katılması ve bu kapsamda Meclis çalışmaları kapsamında yurtdışına çıkması gerektiğinde bu hususu belgelendirdiği takdirde yurt dışına çıkışına izin verilecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş hakkında verdiği ilgili kararı görmezden gelen mahkeme heyeti, HDP MYK’nin dava konusu çağrısının "demokratik bir çağrı olmadığına" kanaat getirerek tutuklamanın dayanağı olarak görüldüğünü açıkladı ve kararın AİHM içtihatları ve meri mevzuat bakımından bir sakınca oluşturmadığı yönünde değerlendirme yaptı.

TUTUKLUĞUN DEVAM GEREKÇESİ ALTAN TAN

Ara kararda, tüm siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilirken, tutukluluk devam kararlarının gerekçelerinde Altan Tan’ın soruşturma ifadelerinin dayanak yapılması dikkati çekti.

Savunma alınacağı bildirilen son celsede bir kısım müdafilerin duruşmada sözlü ve yazılı olarak müşteki beyanlarının usulüne uygun alınmadığı, hukuka aykırılık bulunduğu ve müştekilerin yeniden dinlenmesine yönelik talepleri reddedildi.

Kesintisiz sürmesi kararlaştırılan duruşma periyotları ise, “Önceki ara kararlarımız ve yargılamanın geldiği aşama itibarıyla delil toplanması ve tartışılması aşamasının geçildiği, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğu bu aşamadan sonra gerek katılan tarafların beyanları, gerekse sanık ve müdafilerinin esas hakkındaki savunmalarının alınacağı bir aşama olması ve makul sürede yargılamanın tamamlanması gözetilerek” gerekçesiyle reddedildi.

ALA VE DAVUTOĞLU'NUN DİNLENİLMESİ REDDEDİLDİ

Avukatların, Efkan Ala ve Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebi, bir kısım hâkim ve savcıların akıbetinin araştırılması talebi reddedildi.

Kimi ses kayıtlarının incelenmesi yönündeki talep, “maddi gerçeğin aydınlanmasına katkı sağlayacak yönü bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Bir kısım müdafilerinin tevsi tahkikat nedenlerini bildirmek için bulundukları süre talepleri, savcının mütalaasını sunduğu tarihten duruşma gününe kadar geçen sürelerin talepleri bildirmek için yeterli süre olduğu gerekçesiyle reddedildi.

5 BİN 267 SAYFALIK MÜTALAAYA KARŞI EK SÜRE YOK

Siyasetçi ve müdafilerin esas hakkında savunmalarını hazırlamak için istedikleri makul süreler mahkeme heyeti tarafından kabul edilmezken, siyasetçilerin mütalaaya dair yaptıkları değerlendirmeler “mütalaanın genel hatlarıyla sanıklar ve müdafilerince incelendiği” gerekçesiyle reddedildi. Buna göre, mahkeme, savunma için gelecek celseye kadar süre verdi.

Alınan kararlara göre, tutuklu siyasetçilerin tutukluluk durumunun 28 Temmuz'da Sincan Cezaevi Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda duruşmalı yapılmasına ve duruşmanın 1 Ağustos saat 09.30'a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.