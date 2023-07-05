Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı

Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı yapıldı. Saldırı sonrası, belediyeden yapılan açıklamada, saldırganın psikolojik sorunlarının olduğunu söylediği aktarıldı.

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Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Saldırı sonrası, belediyeden yapılan açıklamada, saldırganın psikolojik sorunlarının olduğunu söylediği aktarıldı.

Belediyenin açıklaması şöyle:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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