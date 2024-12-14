Kızına Şantaj Yapan Genci Öldürmüştü: O Baba Hakim Karşısına Çıktı

Adana'da kızına fotoğraflarıyla şantaj yapan genciav tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 54 yaşındaki babaya müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı.

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Kızına Şantaj Yapan Genci Öldürmüştü: O Baba Hakim Karşısına Çıktı

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan İ.A, bir süre arkadaşlık yaptığı sevgilisi Arda Demirci'den ayrılmak istedi. Ancak, Demirci bunu kabul etmedi. Bu arada, İ.A. başka biri ile nişanlandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan Arda Demirci, nişanlanmasına rağmen eski sevgilisinin peşini bırakmayarak “Benimle tekrar beraber olmazsan birlikte çektirdiğimiz fotoğraflarını nişanlına gösteririm” diyerek tehdit etmeye başladı. Fotoğraflı şantaj yüzünden taraflar arasında husumet başladı.

Arda Demirci 8 Mayıs'ta Adana'ya halasını ziyarete geldiğinde halasının kızları ile yürüyüş yaparken yolda eski sevgilisinin babası Mehmet A. ile karşılaştı. İddiaya göre, sanığa elindeki elektro şok cihazıyla, “Buranın kralı benim” diyerek küfürler etti. Bunun üzerine sanık baba otomobilinin bagajındaki tüfeği alarak Demirci'ye ateş etti. Ağır yaralanan Arda Demirci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Mehmet A. hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Kasten öldürme' suçundan açılan davaya başlandı.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A., öldürülenin babası Mustafa Demirci ile tarafların avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kaydına alınarak yapılan duruşmada Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan katil zanlısı Mehmet A., öldürme kastının olmadığını belirterek cinayet anını şöyle anlattı:

“Arda olay öncesinde bana çok ağır hakarette bulunmuştur. Ben korkutmak amacıyla aracımdaki tüfeği elime aldım. Bu sırada, Arda'nın yanında bulunan yakınları benim elime tüfeği aldığımı görünce beni tutup çekiştirmeye başladılar. Ben tüfeğin içinde kartuş olup olmadığını bilmiyordum. Bu sırada tüfek aniden ateş aldı. Benim Arda'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi.

'EŞİ YAPTIRDI'

Öldürülenin babası Mustafa Demirci, sanıktan şikayetçi oldu. Demirci “Ben sanığın samimiyetine inanmıyorum. Kendisine bu olayı yaptıranın de eşi olduğuna inanıyorum” dedi.

Mahkeme savcısı, katil zanlısının tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: İHA

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