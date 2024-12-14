Fırtına Rize’yi Vurdu, Dev Dalgalar Sahili Dövdü

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'de dev dalgalar oluştu. Sahil kesiminde yer alan işletmeler dalgalardan zarar gördü.

Fırtına Rize’yi Vurdu, Dev Dalgalar Sahili Dövdü

Rize'de dün öğleden bu yana etkili olan fırtına ve yağışlı hava, şehrin kıyı şeridini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli yağış ve rüzgar, denizde dev dalgalara neden oldu.

Fırtına Rize’yi Vurdu, Dev Dalgalar Sahili Dövdü - Resim : 1

Dalga boyunun zaman zaman 5 metreyi aştığı Rize'de şiddetli dalgaların taşıdığı kaya parçaları sahile, yürüyüş yoluna ve sahilde yer alan işletmelere zarar verdi.

Fırtına Rize’yi Vurdu, Dev Dalgalar Sahili Dövdü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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