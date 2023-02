Kızılay müdürlere güzel: Gerçekleşmeyen projede yüklü maaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün yaptığı açıklamada “Kızılay nerede?” diye soranlara “Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi” diye seslenmesi tepki çekti. Depremzedelere çadır ve gıda yardımı ulaştıramaması nedeniyle eleştirilen 155 yıllık Kızılay’da tartışma yaratacak bir skandal daha ortaya çıktı.

Özellikle son yıllarda liyakatsiz yöneticileri ve ortaya çıkan harcamaları ile yöneticilere ödenen maaşlarla gündem olan Kızılay’ın 2016 yılından beri hayata geçiremediği “Kızılay Su” isimli bir projesi bulunuyor. Sadece projeden ibaret olan, üretim yapılmayan ve üretim yapılacak tesisi dahi olmayan “Kızılay Su” için kurum uzun süredir yüksek maaşlarla yöneticiler çalıştırıyor. Ayrıca Kızılay, bu yöneticilere birçok araç tahsis etti.

MÜDÜRLER İŞE ALINMIŞ

Kızılay’a bağlı ve iki maden suyu üretim fabrikası olan Kızılay İçecek Şirketi’nin isimlerinin açıklanmasını istemeyen çalışanları, BirGün’den İsmail Arı'ya yaptıkları açıklamada, “Kızılay Su için çok sayıda yönetici işe alındı ve aylardır çalışmadan maaş alıyorlar. İşe alınacak herkesin sosyal medya hesaplarına bakılıyor. Muhalif paylaşımlar yapanları işe almıyorlar. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylüsü haftada iki gün işe geliyor. Kurum tam anlamıyla akrabalarla ve yandaşlarla dolduruldu. Bu kişiler oturdukları koltuklar için yeterli isimler değil elbette. İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı gibi kurumlara reklam adı altında bir dünya paralar ödeniyor. Kızılay şirketleri içerisinde neredeyse ‘müdür’den daha alt bir pozisyon ya da kadro yok. Tüm pozisyonlar müdür, direktör, genel müdür yardımcısı ve genel müdür gibi çok yüksek ücretli pozisyonlar. Altlarında kadroları olmayan bir dünya üst düzey pozisyon uydurulmuş durumda” ifadelerini kullandı.



Kızılay İçecek çalışanları şunları da anlattı: “Kızılay Su isimli bir ürün yok, tesis yok… Kızılay Su’ya ait sadece projelendirilmiş altyapı ve fizibilite çalışmaları var. Yani örneğin ‘satış direktörü pozisyonu’ ürün sahaya çıktıktan sonra doldurulması gereken bir pozisyonken 2 yıldır boş oturan ve yüklü maaşlar, primler alan bir kişi bu pozisyonda bulunuyor.”

BORSA’YA GİRECEKLER

Kızılay uzun süredir Borsa’ya girme hazırlığı yapıyor. Kurumun en büyük gelir kapısı olan Kızılay İçecek’in halka arzı için reklam filmlerinin bile çekildiği öğrenilirken bu girişimin de kurum içerisinde ciddi rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. Bazı Kızılay yöneticileri ile iktidar temsilcileri, Kızılay’ın Borsa’ya girmesinin halkın tepkisini çekçeğini savunuyor. Saray’dan da bu yönde bir itiraz olduğu ve bu nedenle Borsa sürecinin bir süreliğine askıya alındığı iddia ediliyor.