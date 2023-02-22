İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 806 bin litre 'on numara yağ' ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak ifade edilen 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm şirketince, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle motorinle benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen akaryakıt imalatı yapıldığı belirlendi.

Ekipler, çalışmaların ardından şirkete düzenlediği operasyonda, 806 bin 9 litre 10 numara yağ ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ile F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.