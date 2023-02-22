İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 806 bin litre 'on numara yağ' ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak da bilinen kaçak olarak imal edilen akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 806 bin litre 'on numara yağ' ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak ifade edilen 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm şirketince, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle motorinle benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen akaryakıt imalatı yapıldığı belirlendi.

Ekipler, çalışmaların ardından şirkete düzenlediği operasyonda, 806 bin 9 litre 10 numara yağ ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ile F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

 
Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin
Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
'Eskişehir diri fay hatlarıyla sarılı' diyen Prof. Ayday'dan 'deprem yaklaştı' uyarısı 'Eskişehir diri fay hatlarıyla sarılı' diyen Prof. Ayday'dan 'deprem yaklaştı' uyarısı
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti