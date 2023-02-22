Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı

Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, 'ahlaksız' diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.

Son Güncelleme:
Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı

Günlük hayatta yaşanılan gerginliklerde sarf edilen bazı sözler, umulmadık sonuçlara yol açabiliyor. Borcundan dolayı evine haciz memuru gelen borçlu vatandaş, alacaklı için 'ahlaksız' kelimesini kullandı. Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, 'ahlaksız' kelimesinin hakaret unsuru içermediğine hükmederek, davalının beraatine hükmetti. Hakarete uğradığını öne süren davacı ise kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu.

Kararda şöyle denildi: "Dosya çerçevesinde, olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana 'şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin?' şeklinde sözler söylediği ortadadır. Katılan ile tanığın aşamalarda birbirleri ile uyumlu beyanları ve dosya içerisindeki tarihli haciz tutanağı karşısında, katılana yönelik hakaret suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Öte yandan Yargıtay'ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı: "Şerefsiz, ahlaksız, aptal, müsvedde, geri zekalı, eşşek, öküz."

Kaynak: İHA

Etiketler
Yargıtay
Son Güncelleme:
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin' 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'
AKP'li müteahhidin yaptığı siteler çöktü: 300 kişi öldü, müteahhit ortadan kayboldu! AKP'li müteahhidin yaptığı siteler çöktü: 300 kişi öldü, müteahhit ortadan kayboldu!
Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti