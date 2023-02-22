AKP'li müteahhidin yaptığı siteler çöktü: 300 kişi öldü, müteahhit ortadan kayboldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, Gaziantep’in özellikle 2 ilçesinde büyük yıkım meydana geldi. Bunlardan biri AKP’li Ökkeş Kavak’ın yönettiği Nurdağı Belediyesi’nin yine AKP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CCK İnşaatın, ilçenin çeşitli semtlerinde yaptığı 6 siteydi. 6 sitenin 6'sı da çöktü.

Bu sitelerin enkazı altında kalan ve aralarında Yunus Kaya’nın yakınlarının da bulunduğu 300’ün üzerinde can kaybı yaşandı, ayrıca enkazlardan çıkarılan çok sayıda da yaralının da olduğu belirtildi. Kaya’nın Nurdağı’nın AKP’li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın yakınlarına ait olan Kavak İnşaat ile yapı ortağı olduğu lüks siteler yaptığı da ortaya çıktı.

MÜTEAHHİT HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Gaziantep’te inşaat, akaryakıt, eğitim ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya hakkında vatandaşların gözaltına alınması yolunda paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Hakkında arama kararı çıkarılan Yunus Kaya’nın ise kaçtığı öne sürüldü.

MHP'Lİ ATAY'IN HEDEFİNDE KAYA MI VARDI?

MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay çekti. Atay, sosyal Medya hesabından “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı’nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum” paylaşımı yaptı.

Sözcü’nün haberine göre; Atay, tweetinde kastettiği siyasetçinin kim olduğuyla ilgili olarak yönetilen soruyu, “İsim vermem. Zaten kimin, kiminle birlikte oluğunu herkes biliyor. Benim derdim suçluların ve arkasındakilerin gerekli cezayı görmesi” dedi.