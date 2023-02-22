Enkazdan çıkarılan Elisa bebek sır oldu: 'Yavrumun bari bir mezarı olsun'

Kahramanmaraş’ın Şekeroba ilçesindeki çöken evlerinin altında kalan 11 aylık Elisa enkazdan çıkarıldıktan sonra bir haber alınamadı. Sır olan bebeğinden haber alamayan anne gözyaşları içinde kaldı.

Kahramanmaraş'ta 11 aylık Elisa bebek, deprem sonrası annesi ve ikiz kardeşi ile birlikte kaldığı enkaz altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin hastaneye götürdüğü Elisa bebeğin öldüğü söylendi ancak cansız bedeni sır oldu.

Elisa'nın annesi Özlem Önder, tv100'e yaptığı açıklamada "Enkazın altında 3-4 saate yakın kaldık. Oğlum da oradaydı. Sürekli ağladı, çırpındı ama kızımın hiç sesi çıkmadı" dedi.

KIZININ CANSIZ BEDENİNİ BULAMADI

Enkazdan çıkarılan kızlarının Nurdağı'na gönderildiğini belirten anne, oradaki sağlık personellerinin kızlarının öldüğünü söylediğini belirtti. Elisa'nın babası cenazeleri almak için hastaneye gittiğinde ise kızının cansız bedenini bulamadı.

“Benim kızımı bulsunlar” diyen acılı anne, “Biz enkazdan çıktıktan sonra çocuğumuzu Nurdağı’na gönderdik. Oradaki sağlık personelleri öldüğünü söylemiş. Eşim cenazeyi almaya gittiğinde kardeşimi görüyorlar onu alıyorlar ama kızımı almıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BEN YAVURUMU İSTİYORUM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Annenin iddiasına göre Elisa bebek enkaz altından çıkarıldığında canlı değildi. Elisa'nın cansız bedeninin bulunmasını isteyen annesi, "Bari yavrumun bir mezarı olsun. Annesi babası dururken çocuğum kimsesiz kalmasın. Ben yavrumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.