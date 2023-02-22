Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'

İktidara yakın Sabah gazetesinde köşe yazan isimlerden biri olan Engin Ardıç, bugün yazdıklarıyla "pes" dedirtti. Binlerce insanın öldüğü, binlerce insanın evsiz kaldığı deprem felaketinden oy hesabı yapan Ardıç'ın yazdıklarını okuyanlar "bu kadar da olmaz" dedi.

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Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'

İktidara yakın yayınlar yapan Sabah gazetesinde köşe yazan isimlerden biri olan Engin Ardıç, bugün yazdıklarıyla "bu kadar da olmaz" dedirtti. Milyonlarca insanı etkileyen depremin yaraları henüz tazeyken oy hesaplama derdine düşen Ardıç "Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin." ifadeleriyle kan dondurdu.

Deprem sonrası nasıl oy kullanılacağının tartışıldığını söyleyen Ardıç "Deprem gören illerde "vekil sayıları" da değişmeyecektir." diyerek şunları söyledi:

Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için.
Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.
Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...
Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.
Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.

***

Kılıçdaroğlu, hiç boşuna "AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı" diye sevinmesin.
Genel sonuç değişmeyecek.

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