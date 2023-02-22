Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.09'da meydana gelen deprem 9.08 km derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2023-02-22
Saat:10:09:42 TSİ
Enlem:38.502 N
Boylam:40.289 E
Derinlik:9.08 km
Detay:https://t.co/sFa7uUEy6K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Güncelleme: