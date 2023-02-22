Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Son Güncelleme:
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.09'da meydana gelen deprem 9.08 km derinlikte yaşandı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
'Eskişehir diri fay hatlarıyla sarılı' diyen Prof. Ayday'dan 'deprem yaklaştı' uyarısı 'Eskişehir diri fay hatlarıyla sarılı' diyen Prof. Ayday'dan 'deprem yaklaştı' uyarısı
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 806 bin litre 'on numara yağ' ele geçirildi İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 806 bin litre 'on numara yağ' ele geçirildi
Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor Gözleme yapmak bu taktikle çok kolay. İçi çok daha da iyi pişiyor
Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin' 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'
ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti