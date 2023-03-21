Kızılay bu kez de konteyner satıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'de eleştiri oklarının hedefi olan Kızılay’da skandallar bitmiyor.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Kızılay, depremin ilk günleri bölgeye acilen çadır göndermek yerine yardım kuruluşlarına çadır satmıştı.

Şimdi de başka bir skandalla gündemde. Kızılay’ın alt şirketi Kızılay Sistem Yapı A.Ş, Malatya’daki üretim tesisinde konteyner satıyor.

KONTEYNER YÜZBİNLERCE LİRAYA SATILIYOR

Konteynerlerin tanesi 115 bin lira. 21 metrekarelik konteynerler sipariş geldikten sonra üretiliyor. Halk depremin yaralarını sarmaya çalışırken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidi Rönesans Holding’e konteyner üretmekle meşgul olan Kızılay, bir yardım kuruluşu gibi değil tamamen bir şirket gibi işetiliyor.

Ulaşılan bilgilere göre, şirket arandığında, mayıs ayına kadar dolu olduklarını, Rönesans’ın sipariş ettiği konteynerleri yetiştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar.

DEPREM SIRASINDA HAZIR KONTEYNER YOKTU

Kızılay’ın olası bir afete hazırlıklı olup olmadığı da bir diğer tartışma konusu. Halk TV’nin edindiği bilgilere göre, depremin gerçekleştiği 6 Şubat gününde konteyner üreten devasa fabrikada hazırda olan tek bir konteyner dahi yoktu. Üretim de istenildiği gibi değil.

Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Üzeyir Pala, 14 Şubat’ta verdiği bir röportajda “Günde minimum 50 konteyner üretecek şekilde her şeyimizi planlamak durumundayız” demişti. Fakat şu anda fabrikada bir günde 15-20 konteyner üretilebiliyor.

‘AFAD’A VERECEĞİZ' DEMİŞTİ

Pala, aynı röportajda ürettikleri konteynerleri AFAD'a teslim edeceklerini de belirterek "AFAD bunları alarak afetzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Biz de bu amaçla hizmet görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Fakat ortaya çıktığı üzere Kızılay’ın şirketi, AFAD’a acil konteyner göndermek bir yana konteynerleri özel şirketlere satıyor.

BİR DE İHALE ALDI

Kızılay Sistem Yapı A.Ş., TCDD’nin düzenlediği bir ihaleyi de aldı ve 14 Mart’ta sözleşme imzalandı.

Kızılay, bir devlet kurumu olan TCDD’den de ürettiği konteynerler için 36 milyon 400 bin lira kazanacak.

Üstelik bu ihale adrese teslim şekilde düzenlendi ve Kızılay tek başına girdiği ihaleyi kazanmış oldu.