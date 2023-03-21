Ramazan için platform kurmak isteyen İBB'ye Üsküdar Belediyesi'nden engel: Zabıtalar arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında ramazan etkinliği platformunun kurulacağı yer nedeniyle karşı karşıya geldi. Polis araya girdi.

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Ramazan için platform kurmak isteyen İBB'ye Üsküdar Belediyesi'nden engel: Zabıtalar arasında gerginlik

İBB zabıtaları, Üsküdar’daki Mimar Sinan Meydanı’na konser, söyleşi, tiyatro ve atölye çalışmaları başta olmak üzere yemek ve el emeği stantlarından oluşan, ramazan etkinliklerinde kullanılacak konteynerleri tırlarla getirdi.

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ise etkinlik için platform kurulması planlanan yerin hastane ve kütüphanenin yakınında olduğunu belirterek, bunun farklı bir yere kurulmasını istedi.

Bunun üzerine İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Vatandaşların da müdahil olduğu gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Her iki belediyenin zabıta ekipleri ile polisin meydandaki bekleyişi sürüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siz niye böylesiniz niye? Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00-02:00 arasında ‘konser’ gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti. Yine yalanlar söyleyecekler, inanmayın, gerçeği budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesini, alışkanlık haline getirdiği bu zorbalıktan dolayı kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

İBB yetkilileri ise kendi yetki alanlarında olan yerde ramazan etkinlikleri düzenlemek için platform kurmak istediklerini ancak Üsküdar Belediyesi’nin buna izin vermediği öne sürdü.

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