Kız öğrenci yurdu, 'depremzedeler' gelecek bahanesiyle boşaltılıp ticarethaneye döndü

Kız yurdu olsun diye bağışlanan arsayı ticarethaneye çevirdiler!

Ankara’nın Kalecik ilçesinde emekli bürokrat ve akademisyen Orhan Kalkan, babadan kalma ev ve arsasını ilçeye kız öğrenci yurdu yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. Şartlı bağış tapuya ‘Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu’ unvanı ile kayıt edildi. 2016 yılında faaliyete geçen 8 katlı ve 121 öğrenci kapasiteli bina, bir süre yurt olarak kullanıldı. Fakat birkaç ay önce depremzedelerin geleceği öne sürülerek ilçe milli eğitim müdürlüğü kararı ve kaymakamlık onayıyla öğretmenevine dönüştürüldü. Yurtta kalan kız öğrenciler ise Kalecik’teki fen lisesi yurduna gönderildi.

'HUKUK TANIMAMAZLIK'

Yurt eksikliği sebebiyle taşımalı eğitim yapılan bölgedeki kız yurdunun öğretmen evine çevrilmesine CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’den tepki geldi. Demir, “Yapılan hukuk tanımamazlıktır, hayırsever bir yurttaş devletine güvenerek arsasını bağışlıyor, tek talebi ise yurt yapılması ve eşiyle kendi adının verilmesi. Bunu protokolle imza altına aldırmasına rağmen resmen bir çökme yaşanıyor ve önce yurt vasfından çıkarılıyor sonra da kurumun adı değiştiriliyor. Bu keyfilik ve ben yaptım oldu anlayışı milletin, devlete olan güvenini de yok etmektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayırsever Orhan Kalkan 2011 yılında “Eğitime %100 Destek Projesi” kapsamında Ankara İli, Kalecik İlçesi, Cırık Mahallesinde bulunan taşınmazını “Yurt yapılması kaydı ve şartı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağışlıyor. Ankara Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalecik Belediyesi ve Orhan Kalkan arasında imzalanan protokol ile bahse konu taşınmaz “T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KALECİK RAMİSE-ORHAN KALKAN ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU” ismi ile yurt olarak kullanılmak şartıyla bedelsiz olarak devrediliyor.

HAYIRSEVERİN ADI TABELEDAN SÖKÜLDÜ

Hayırsever Orhan Kalkan’ın kız yurdu yapılması kaydıyla bağışladığı arsanın üzerinde bulunan kız yurdu 6 Şubat depreminin ardından önce depremzedeler gelecek denilerek boşaltıyor sonra da tabeladan Ramise-Orhan Kalkan ismi sökülerek öğretmenevine çevriliyor Üstelik protokolde yurt binası ve arsasının öğrenci yurdu dışında hiçbir zaman ve hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılamayacağı kabul edilmiş iken. Milli Eğitim Bakanlığı depremzedeleri bahane ederek önce yurdu kapatmış sonra da binayı öğretmenevi haline getirmiştir. Tüm bunların üzerine bakanlık çok büyük bir saygısızlığa yol açarak tabeladan hayırsever Orhan Kalkan ve eşi Ramise Kalkan’ın adlarını da çıkartmıştır.

YURT KAPATILDI ÇOCUKLAR TAŞIMALI EĞİTİME MAHKUM OLDU

Bölgede birçok okul bulunmasına rağmen yurt kapatılarak öğrenciler mağdur edilmiştir. Çocukların bir kısmı taşımalı eğitime mahkûm edilmiştir. Çevrede bulunan aktif cemaat yurdu var. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki “Ya cemaat yurtlarında kalacaksınız ya da taşımalı eğitim ile sürüneceksiniz!” Bilinçli olarak alındığını düşündüğümüz yurt kapatılma kararının ardından çocuklarımız cemaatlerine eline bırakılmıştır. Diyelim ki bölgede ortaöğrenim kız yurduna ihtiyaç yok o halde yurt binası Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilebilirdi. Zira Kalecik’te Ankara Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulu bulunmakta ve burada eğitim gören üniversiteli gençlerimiz büyük bir yurt sıkıntısı yaşamakta. Ancak hükümet öğrencilerimizin sorunlarını çözmek yerine bağışlanan bir taşınmazı gelir ve rant kapısı olarak görmeyi tercih etmiştir. Bir an önce yapılan yanlıştan dönülmeli bina yurt haline getirilmelidir. Çocuklarımızın yollarda sürünmesi engellenmelidir.

KAPATILAN YURT İLE İLGİLİ BAKANLIĞA SORU

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi verdik. Yurdun neden kapatıldığını sorduk. Öğretmenevi yapmak için uygun durumda olan başka bir arsa ya da yapı yok mu? Bakanlıktan hala bir cevap alamadık. Hayırsever vatandaşımız ile de görüştüm, inanılmaz derecede üzgün ve kırgın. Bu çerçevede sorularımızı Sayın Bakana bir de buradan iletiyoruz ve bu soruların bir an önce cevaplanmasını, protokole aykırı olarak yapılan bu usulsüz işlemin düzeltilmesini bekliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem